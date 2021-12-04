حفيد توفيق الحكيم: يجب إنتاج عمل عن كتاب «عودة الروح» والاهتمام به

استنكر إسماعيل نبيل، حفيد الأديب الكبير توفيق الحكيم، عدم إبراز أعمال جده في أعمال فنية كبرى، لافتا إلى أنه وحتى الآن لم يتم تحويل كتاب «عودة الروح» إلى عمل فني قوي يليق به، «فيه مسلسلات وأعمال قديمة، ولكنها لا ترقى إلى قوة الكتاب نفسه، وأنا مش عارف إزاي متعملش لحد دلوقتي».

نبيل: كتاب «عودة الروح» تأثر به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

وأضاف «نبيل»، خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن كتاب «عودة الروح» قد تأثر به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذكره في إحدى خطبه، كما أن الكتاب قائم على عنصريين هامين، أولهما ثورة الشعب، والذي يعقتده البعض أنه أصبح خاملا، ولكنه ينبعث من الموت كالطائر، ثم ظهور البطل القائد والمخلص فيما بعد، «ده شوفناه في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ولكنه لم يتحقق في 1952».

نبيل: الفنان أحمد حلمي يشبه توفيق الحكيم وهو صغير السن

وأوضح أن كتاب «يوميات نائب في الأرياف» هو أحد الأعمال البديعة والرائعة، وفيه الكثير من اللحظات الدرامية والإثارة والجريمة والرومانسية والطرائف، «أرى إيزيس وأعمال توفيق الحكيم سينمائية أكثر منها مسرحية، والفنان أحمد حلمي يشبه توفيق الحكيم وهو صغير السن».

وأكد أن الكاتب الكبير قد تمييز بالأسلوب السهل في الكتابه بمختلف كتاباته، كما كان شجاعا ومقداما وجريئا، «نفخر بالاهتمام العالمي بأدبه وتراثه، ومن أكثر الكتاب العالميين غزارة في الإنتاج، وله أكثر من 80 مؤلفا، وكما أنه لا يوجد فارق بين المسرحية والرواية حال تم معالجتها في كافة كتاباته، وأهم أفلامه اللي اتعملت كانت في الأساس مسرحيات».

وتابع: «الدرر مازالت في الأعمال غير المعروفة لتوفيق الحكيم، وفيها كنوز هايلة، وفيلم الرسالة اللي أنتج عام 1976 مأخوذ عن مسرحية محمد لتوفيق الحكيم، وهناك مفاوضات مع شركة إنتاج فرنسية لإعادة الفيلم وإنتاجه عالميا مرة أخرى».