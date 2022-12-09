ضبط 98 واقعة تهرب جمركي في نوفمبر بقيمة 181 مليون جنيه: إكسسوارات وأدوات

أعلنت مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، تحرير 98 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهر نوفمبر الماضي.

مضبوطات الجمارك معظمها إكسسوار محمول

وكشف بيان لمصلحة الجمارك، أن أغلب المضبوطات عبارة عن عن إكسسوار محمول، وأدوات منزلية وأدوات صحية، ورولمان بلى ومستلزمات إنتاج ومواسير نحاس وأجزاء إضاءة وعدد يدوية. لمخالفة الوقائع لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

المشاركون في تحرير المحاضر

واشترك في ضبط وتحرير المحاضر محمد عباس، مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالسخنة، وهيثم الأطروش مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بدمياط، ومحمود شعبان مكافحة التهرب الجمركي بالسخنة، وبلغت قيمة المضبوطات خلال نوفمبر 181 مليون و637 ألف و106 جنيهاً.

وجرى التصالح في أغلبية المحاضر، وسداد جزء من الرسوم المستحقة وقدره 40 مليون و842 ألف و824 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات للمنطقة الجمركية الشرقية.