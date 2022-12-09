تشييع جثمان شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته في مشاجرة مع آخرين ببورسعيد

شيعت مساء اليوم، جنازة شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بجروح نافذة بالجسم في مشاجرة مع آخرين بالسلاح الأبيض بحي الضواحي ببورسعيد، حيث شيع الأهالي جثمان مسلم عوض من مسجد الكريم المتعال بحي الزهور.

إخطار مصرع شاب

كان مدير أمن بورسعيد، تلقي إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى السلام بورسعيد مسلم هاني أحمد عوض، 20 سنة يعمل تاجر أسماك عن طريق سيارة الإسعاف مصاب بطعنات بالجسم ولقي مصرعه بعد أيام من إصابته

مشاجرة بين الشاب وآخرين

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان أن المصاب تشاجر مع 5 أشخاص منذ شهور بالأسلحة البيضاء وأصابوه بطعنات، وجرى نقله إلى المستشفى ثم ذهب إليهم بمنطقة الحراسات وتشاجر مرة أخرى معهم فطعنوه ونقل إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجراحه.

وتم القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بتمثيل المتهمين الجريمة، كما أمرت بدفن جثة الشاب بعد أن أظهر تقرير الطب الشرعي الإصابات التي أدت إلى الوفاة.