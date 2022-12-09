الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، في الرياض، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

القمة العربية الصينية في الرياض

وعقدت اليوم، القمة العربية الصينية في الرياض، بمشاركة الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي، وعدد من رؤساء الدول العربية، والرئيس الصيني شي جين بينج.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة، خلال أعمال القمة العربية الصينية، سلط خلالها الضوء على العديد من النقاط والمحاور المهمة، منها التعاون العربي الصيني المشترك، كما شكر المملكة على استضافة القمة الأولى.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «نعلم جميعًا ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة اليوم، أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارات بلاد ما بين النهرين وغيرها من حضارات منطقتنا العربية مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموسًا بازغة لترشد الإنسانية في مهدها وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى».

وتابع: «وقد تعززت الشراكة بين شعوبنا وبلادنا مع نهوض الحضارتين العربية والإسلامية، فتلاقتا مع الحضارة الصينية العريقة على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات، فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدول الوطنية بكامل أركانها وتمسكت في سعيها نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والروحي للوجود الإنساني».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول العربية والصين خاضت معًا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد، وما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي وصولاً إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة الذي يجمعنا اليوم.