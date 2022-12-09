السيسي: الرئاسة المصرية لـCOP27 نجحت في إقناع العالم بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رغم التحديات العالمية والاستقطاب الدولي الحاد نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف على نحو متوازن.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «تعاوننا جميعًا سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة».

وتابع: «لقد تجسدت إرادتنا في تعزيز التعاون المؤسسي المشترك مع تدشين منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى، ولا شك أننا جميعًا لن ندّخر جهدًا من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا، وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية الدولية وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات».