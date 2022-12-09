السيسي: قضية الأمن المائي العربي ترقى إلى حد التهديدات الوجودية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية قضية الأمن المائي، موضحًا: «أعيد التأكيد على قضية أثق أنها تؤرِّقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية، ألا وهي قضية الأمن المائي العربي، وأدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن نية واجب مع مصر والسودان في إطار قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وسلامتها».