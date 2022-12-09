«الرئاسة» تعرض تقريرا عن نشاط السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الصينية

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «يوتيوب» تقريرا عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الصينية.

وقال التقرير: «على مدار يومين شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى للتعاون والتنمية، والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية في الرياض».

وأضاف: «المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح أن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بيمن الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة».

وتابع: «تستهدف القمة البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

واستطرد: «وعلى هامش القمة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض استهلها بالرئيس الصيني والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

واختتم الرئيس مشاركته بالقمة بلقاء الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث هنأه الرئيس على نجاح القمة وتناول اللقاء مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين.