 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. رسائل السيسي التاريخية في أول قمة «عربية-صينية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رسائل «السيسى» التاريخية فى أول قمة «عربية - صينية»:

1- اعتبار القمة انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات

2- تخفيف عبء الديون على الدول التى تعانى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة

3- تعزير النظام التجارى متعدد الأطراف ونقل وتوطين التكنولوجيا

- إقرار نظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى

6- تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ والمتعلقة بتمويل الدول المتضررة

5- تجديد الدعوة لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول السد الإثيوبى

7- قضية الأمن المائى العربى تفرض مخاطر ترتقى إلى حد التهديدات الوجودية

8- احترام خصوصية الشعوب وحقها فى الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية

9- رفض التسييس لحقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات

10- معالجة الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن ومواجهة ظاهرة الإرهاب

«السيسى والبرهان» عن السد الإثيوبى: قضية المياه أمن قومى لشعبى مصر والسودان

مباحثات مصرية تونسية لتعزيز علاقات التعاون الثنائى وتعظيم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات

الاستراتيجية الوطنية

تعزز المواطنة والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب

و«خطاب»: ترفع سقف حقوق جميع المواطنين

مكاسب اجتماعية واقتصادية

الدولة تضمن توفير سكن لكل مواطن وفرص عمل وحماية.. و«حياة كريمة» تحقق أهداف التنمية

«الصعايدة» يحتفون بـ«ياسين التهامى» على صفحات «الوطن»

بداية طريق «جمهورية جديدة» تعزز جهود الدمج المجتمعى.. و«العوضى»: أولوية للحالات الإنسانية

«سيد»: الشيخ «ياسين» يشاركنا احتفالات «أهل البيت».. و«محمد»: يدخل الفرحة على الناس الطيبة

أعضاء البرلمان

الدولة حققت قفزات غير مسبوقة فى دعم حقوق الإنسان.. و«الاستراتيجية» تلزم الحكومة بخطة عمل

حقوقى بارز بجنيف

«نصرى»: : مصر لعبت دوراً أساسياً فى صياغة أول وثيقة حقوقية دولية وأول من سمحت بالمجتمع المدنى

أسلحة جديدة فى قبضة المغاربة ضد البرتغال ومعركة الـ 100 عام تشعل إنجلترا وفرنسا اليوم

الصفحة الثانية

«السيسى»: «أزمة الغذاء» أخطر ما يواجهه العالم.. ويجب تخفيف الديون عن الدول النامية التى تعانى ارتفاع فاتورة الاستيراد

احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية يمكننا من مواجهة الإرهاب

الرئيس: أدعو الجميع إلى اعتبار القمة انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادى بين العرب والصين

نجحنا فى الاتفاق على تنفيذ تعهدات مكافحة تغيرات المناخ فى «COP27»

علاقات تاريخية بين الصين والدول العربية

أدعو لاستضافة القمة «العربية - الصينية» المقبلة فى مصر

الصين والعرب مبادرة «الحزام والطريق»

القمة الخليجية الـ43: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

«مجلس التعاون»: نرفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق البلدين فى مياه النيل.. وموقفنا من الأزمة الروسية الأوكرانية مبنى على مبادئ القانون الدولى

الصفحة الثالثة

خبراء: رسائل «السيسى» فى القمة تؤكد تنوع مجالات التعاون مع بكين

«العمدة»: العلاقات بين الدول العربية والصين تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل.. والصين من الدول السخية جداً فى نقل التكنولوجيا إلى الدول الأخرى

«بركات»: مصر حققت نجاحاً كبيراً فى تنظيم المؤتمرات والقمم الدولية والإقليمية والأممية

«فردوس»: شراكة مهمة وحوار استراتيجى و«كاسب»: العالم العربى يتمرد على القطب الأوحد

ولى العهد السعودى: القمة «العربية - الصينية» تؤسس لمرحلة جديدة مع «بكين»

الرئيس الصينى: ندافع عن المصالح بثبات فى وجه التحريض على صراع الحضارات

«بن سلمان»: ندرك حجم تحدى «تغير المناخ» ونثمِّن دور الصين فى دعم الأمن الغذائى وقضية فلسطين

«بينج»: 300 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع العرب ونحرص على تعميق الثقة

«السعودية - الصينية»: تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا للحد من تداعياتها السلبية

التأكيد على بذل جهود مشتركة فى الدفاع عن مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.. وتطوير وتوطيد التعاون بين الرياض وبكين فى مجال النفط

الصفحة الرابعة

«تنسيقية الشباب» وحزب الجيل بحثا ملفات وقضايا الحوار الوطنى

«الشهابى»: قدمنا تصوراً شاملاً لـ«مجلس الأمناء».. وأدعو كل القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة بجدية فى «الحوار»

«البرج الأيقونى» يتصدّر غلاف أكبر مجلة عالمية: أهرامات الجيزة وجدت منافساً جديداً

«ديبورا الأمريكية»: برج العاصمة الإدارية أطول مبنى فى قارة أفريقيا

«التموين» تحدد شروط وقواعد إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجاً إلى البطاقات

«التموين» تحدد شروط وقواعد إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجاً إلى البطاقات

«المالية»: مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتحسين منظومة المشتريات

«فؤاد»: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى إدارة المخلَّفات

وزيرة البيئة: تنسيق كامل لمنح الموافقات للشركات العاملة فى إعادة التدوير وتوفير التمويل اللازم

وزير «الصحة» يبحث مع شركة أمريكية تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها

عالمة الكيمياء نجحت فى تحضير 30 مُركباً أظهرت فاعلية ضد سرطان الثدى والكبد والدم

«منار» تقتحم مجال الكيمياء.. وتفوز بجائزة جامعة كامرينو الإيطالية

الصفحة الخامسة

العالم يحتفى بالذكرى الـ74 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. وطفرة غير مسبوقة فى التجربة المصرية

«حقوق المصريين» مصر وعدت وأوفت

الاستراتيجية الوطنية

الإعلان العالمى 30 مادة تحمى الحقوق والحريات

الصفحة السادسة

«الاستراتيجية» تعزّز المواطنة والحريات ومكافحة الإرهاب

«خطاب»: تنفيذ محاورها أولوية لتوثيق العلاقات مع السلطة التشريعية.. وأسهمت فى رفع سقف حقوق الإنسان

و«العربية للإعلام الرقمى»: «حياة كريمة» رفعت مستوى مصر فى مؤشر جودة الحياة وانخفاض معدل الفقر

طفرة فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: سكن لكل مواطن وفرص عمل وحماية اجتماعية

هند جلال: «حياة كريمة» تعمل على 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة أحمد عثمان: المبادرة بوابة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

محمود بسيونى: الدولة تبنّت «الاستراتيجية الوطنية» طواعية.. ونشهد تطوراً فى الحقوق السياسية

عضو «المجلس القومى»: مصر من أوائل الدول التى تفهّمت أهمية حقوق الإنسان للمجتمعات البشرية

حياة كريمة» أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. غياب الثقافة الحقوقية وتنقية البنية التشريعية والمواد السالبة للحريات فى قضايا النشر تحديات فى مسار تعزيز حقوق الإنسان

الصفحة السابعة

«العفو الرئاسى».. شهادة نجاح وطريق للجمهورية الجديدة

قرارات العفو بداية طريق يشارك فيه الجميع وتعزز جهود الدمج المجتمعى.. و«العوضى»: الحالات الإنسانية على رأس القائمة ونستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم الشروط.. و«السقا»: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لتكون السجون بلا غارمين وغارمات.. ودورنا يمتد إلى تمكينهم اقتصادياً

المجلس العربى لحقوق الإنسان: استمرار الإعلان عن قوائم العفو أكبر دليل على أن الآلية الدستورية الوطنية تعمل بشكل جاد

برلمانيون: الدولة تحرص على ترسيخ مفاهيم حرية الرأى والتعبير

إيلاريا حارص: هناك إنجازات على جميع المستويات.. و«رشا إسحق»: «حياة كريمة» من أساسيات حقوق الإنسان والمبادرة غيرت حياة المواطنين

«رضوان»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة التزام حكومى واضح بخطة عمل

«سلامة»: مبادرات رئاسية لتحسين حياة المواطنين

و«السادات»: رصدت جميع الإمكانيات اللازمة

أيمن نصرى: «القاهرة» أول من سمح بعمل منظمات المجتمع المدنى بحرية ودون قيود

حقوقى بارز بجنيف: مصر لعبت دوراً أساسياً فى صياغة أول وثيقة دولية لحقوق الإنسان

«العفو» رسختها بإعادة دمج المُفرج عنهم فى المجتمع.. والدولة وقّعت على كل الاتفاقيات.. وأحرزت إشادة دولية فى العرض الدورى الشامل فى 2019

الصفحة الثامنة

الحلم والثأر.. أسلحة مغربية لمواصلة الفرحة أمام البرتغال.. دفاعات الأسود تتحدى «النيران الصديقة».. وصدام 100 عام بين إنجلترا وفرنسا

من الحرمان وُلد «سفيان».. ومن الدكة صُنع «الغدار»

رحلة محارب الأطلس من عامل نظافة لرفض اللعب لمنتخب هولندا وصنع المجد

عازف «الثلاثية» يعود بالساحرة المستديرة لزمن «التسعينيات».. و«رونالدو» فى مأزق بسببه

«النص الحلو» فى إجازة

الفشل يطارد زوجات اللاعبين فى «الدوحة».. و«جميلة الجميلات» تقف ضد بلادها