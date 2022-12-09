خبراء: رسائل السيسي في القمة العربية الصينية تؤكد تنوع مجالات التعاون مع بكين

أكد خبراء أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها اليوم فى القمة «العربية - الصينية» بالعاصمة السعودية الرياض توضح أهمية التوازن السياسى والاقتصادى الذى تنتهجه الدول العربية من أجل تحقيق مصالح شعوبها، ويحدث ذلك لأول مرة على أرض الواقع، لا سيما أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين تمر بمرحلة ازدهار، وأن الصين تعتمد بشكل كبير فى العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية على الطاقة والتجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية الجيدة التى تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل بين العرب وبكين، كما أن العلاقات العربية الصينية حظيت خلال العقدين الماضيين بأهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية، فالصين تُعد الشريك التجارى الأكبر للعالم العربى، وهناك عمق ثقافى وتاريخى بين الصين والعالم العربى.

من جانبه قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة القاهرة، إنه مع التغيرات العالمية أصبحت المنطقة العربية الهدف الأول لدول العالم من أجل توطيد العلاقات والتعاون المشترك والشراكات للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية لا تعلن أنها من القوى العظمى فى العالم لكن الجميع يعلم أنها من أهم الدول على الخريطة العالمية، والاهتمام الصينى بالدول العربية يأتى من ثلاثة جوانب وهى الطاقة والتجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التى تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لكلا الطرفين، ما أوجد آفاقاً جديدة للتعاون بين الطرفين.

«العمدة»: العلاقات بين الدول العربية والصين تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل

وأضاف «العمدة» لـ«الوطن»: «المنفعة متبادلة بين الدول العربية والصين، فبكين تحتاج إلى الطاقة من العرب، والدول العربية بحاجة إلى التنمية ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة، لا سيما أن الصين من الدول السخية جداً فى نقل التكنولوجيا إلى الدول الأخرى، كما أن حجم التبادل التجارى بين بكين والدول العربية الذى كان 266 مليار دولار خلال عام 2019 أصبح 330 مليار دولار فى نهاية عام 2021، على العكس من حجم التجارة البينية بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الذى كان 111 مليار دولار فى 2019 وانخفض خلال عام 2021، إلى 96 مليار دولار بنسبة 3%».

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسى: «الصين أصبح لديها دور مؤثر جداً فى الدول العربية، يتمثل فى مبادرة «الحزام والطريق» التى أدرجتها المملكة العربية السعودية فى خطة رؤية المملكة لعام 2030، كما أن المبادرة الصينية تتكامل مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما فى مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، كما أصبحت ثلث الصادرات الصينية المتجهة إلى أوروبا تعبر من قناة السويس».

من جانبه قال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ركّز فى كلمته على ملفات مهمة للغاية بين الجانبين العربى والصينى، لا سيما التعاون فى الشقين السياسى والثقافى، حيث إن الرصيد الكبير الذى تراكم للعلاقات العربية - الصينية يمكن أن يكون قاعدة انطلاق لعلاقات صينية عربية أكثر قوة وتنوعاً فى المستقبل، خاصة أن الجانبين يؤمنان بأن التعاون بينهما يُعتبر نقله للمستقبل، وأن حجم المصالح المشتركة بينهما يتنامى بشكل كبير.

وأضاف «العنانى» لـ«الوطن»: «الدول العربية تدعم بثبات مبدأ الصين الواحدة وتدعم جهود جمهورية الصين الشعبية للحفاظ على مصالحها الحيوية، وفى المقابل تدعم بكين جهود الدول العربية فى الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ولم يغب الدعم الصينى الثابت والدائم يوماً للدول العربية فى القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية».

وتابع: «فى ظل المتغيرات الدولية تواجه الدول العربية والصين فرصاً وتحديات تاريخية متشابهة، وهى بحاجة بشكل أكبر إلى تكريس الصداقة التاريخية وتعميق التعاون الاستراتيجى فيما بينها، وتوفر القمة الصينية العربية فرصة مهمة لتعزيز بناء مجتمع صينى عربى ذى مصير مشترك، ورفع مستوى التعاون وتعزيز الثقة الاستراتيجية ودفع العلاقات إلى مستوى جديد».

فيما قال محمد بركات، الباحث فى الشئون العربية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى قادة الدول المشاركين فى القمة «العربية - الصينية» إلى قبول تقدم مصر لأن تكون دولة الاستضافة العربية للقمة المقبلة تؤكد دور مصر فى المنطقة العربية والعالم بأسره ورسوخ وقوة الدور المصرى إقليمياً ودولياً.

«بركات»: مصر حققت نجاحاً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والقمم الدولية والإقليمية والأممية

وأضاف «بركات» لـ«الوطن»: «مصر حققت نجاحاً كبيراً فى تنظيم المؤتمرات والقمم الدولية والإقليمية والأممية، وأبرز مثال على ذلك مؤتمر المناخ الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ، ورأينا مدى إشادة العالم بالتنظيم وإدارة مصر له».

«فردوس»: شراكة مهمة وحوار استراتيجي

من ناحية أخرى، قالت فردوس عبدالباقى، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن القمة العربية الصينية تأتى فى سياق التنافس على النفوذ من الدول الغربية على الشرق الأوسط. وأضافت خلال مداخلة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما تركته الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات سلبية على دول المنطقة والعديد من الدول الأخرى واقتصاداتها خصوصاً فى ملف الطاقة وبحث الدول عن مصادر بديلة للطاقة، يلفت الأنظار لهذه القمة.

وتابعت أن الصين تبحث عن مناطق تنافس للولايات المتحدة، مقابل ما تقوم به الولايات المتحدة فى آسيا، فمنطقة الشرق الأوسط فيها نفوذ كبير لأمريكا، وتأتى القمة فى إطار تطور وازدهار العلاقات السعودية الصينية، وإقامة شراكة استراتيجية وحوار استراتيجى ممتد، وهو ما يظهر فى حفل استقبال الرئيس الصينى على عكس الحفل الذى أقيم للرئيس الأمريكى جو بايدن، وهو ما يظهر التوتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة.

«كاسب»: العالم العربي يتمرد على القطب الأوحد

من جانبه قال الدكتور فواز كاسب، الباحث فى الشئون الاستراتيجية والأمنية بالمملكة العربية السعودية، إن الثقافة الصينية تعتبر التنين روح البركة والخير والتنين الصينى لاعب رئيسى على مستوى العالم، وينافس فى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن السعودية هى قلب العالم، ويوجد تنافس بين الدول من أجل مصالحها عن طريق التوازنات.

وأوضح «كاسب» خلال لقاء له على قناة «الحياة» مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن النظام العالمى كان أحادى القطب ولكن من خلال المؤتمرات الحالية والسابقة تأكد أن العالم العربى يخرج من مدار القطب الأوحد ويتخذ المسارات التى تحدد مصالحه، مشيراً إلى أن دولة الصين كشريك استراتيجى للسعودية وقعت 36 اتفاقية تؤكد أن التعاون بين السعودية والصين قد توسع، خاصة أن السعودية تقوم رؤيتها على مرحلة ما بعد 2030.