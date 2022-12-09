«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم القدس»

عرض برنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم القدس بفلسطين».

وقال التقرير: «مدينة القدس التي يعرفها العالم ولا تعترف بها وزارة السياحة الإسرائيلية، التي قررت أن تضع خريطة يهودية بحتة لطمس معالم الحضارة الإسلامية والمسيحية، وكأن إسرائيل قررت أن تمحو بجرة قلم، معالم وتاريخ تلك المدينة القابعة منذ آلاف السنين».

وأضاف: «الخريطة الإسرائيلية لم يقتصر خطرها ودورها على محو التاريخ فقط، بل إنه تعدٍ يمس لقمة العيش والسياحة العامة، لكل من تجمعه علاقة بصناعة السياحة».

وتابع تقرير قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل دأبت بشتى الوسائل والطرق على محو تاريخ المدينة المقدسة، من خلال تزوير وطمس الأماكن التاريخية في القدس، وما بين خريطة تضعها إسرائيل وتزوير للتاريخ تستمر قوات الاحتلال بتصعيد الأوضاع في المدينة وأهلها، وفي المقابل يستمر الصمود الفلسطيني الأسطوري الذي يرفض الاقتلاع والهزيمة ويؤمن بحتمية الخلاص ولو طال الزمان».