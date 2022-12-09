وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى لإشعال حرب دينية في الأقصى

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن إسرائيل تسعى لإشعال حرب دينية بالمسجد الأقصى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «المحاولات مستمرة، والمسجد الأقصى المبارك قلب الحدث وهو أولى القبلتين، وكل مساحته إسلامية خالصة، فاليهود يريدون أن يخلقوا موطن قدم فيه، كما حدث بالحرم الإبراهيمي في الخليل، ويريدون إشعال حرب دينية فوق الأرض وتحت الأرض».

وتابع: «المسجد، مسجد إسلامي خالص، ويجب أن نتذكر وقفة أهل القدس في معركة البوابات عندما أرادوا أن ينقلوا قواتهم من خارج المسجد إلى داخل المسجد ويتحكموا فيه، وهناك مرحلة متقدمة من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى».

واستطرد وزير شؤون القدس: «كذلك حي الشيخ جراح مثلا، فهناك صمود كبير من أهله ومزاعم واهية لملكيات يهودية في هذا الحي، وهو ليس ببعيد عن منطقة سلوان، فهم يريدون أن تكون هناك أغلبية يهودية من خلال هذه السياسات، وهم يسنون القوانين لذلك».