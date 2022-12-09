رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: لن نسمح بالسيطرة الواهية على الأقصى

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:16 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
فادي الهدمي

فادي الهدمي

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن أهل القدس يتصدون ويرابطون بالأقصى، والاحتلال يريد تلويث الحقائق التاريخية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن لنا الشرف كمقدسيين وفلسطينيين أننا ندافع، ومن المسلمات أن ندافع عن أرضنا، وعندما أقول أن أهل القدس مرابطون فلا أستخدمها كديباجة سياسية، ولكن أتحدث عن واقع يمارسه أهل القدس في التصدي والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على الرواية الحقيقية للأحداث».

وتابع: «منذ أن احتلت المدينة وهناك محاولة لضرب هذه الرواية، والرهان على أن أهل القدس سينصهرون ويكونوا جزءا من فكر الاحتلال الذي يريد أن يلون الحقائق، سواء بتغيير أسماء الشوارع والسيطرة الواهية على المسجد الأقصى المبارك».

واختتم: «القدس لها كل الأبعاد العربية والإسلامية، فالتجربة تبرهن على أن القدس وفلسطين حاضرة في وجدان أمتنا العربية والإسلامية، حتى لو كان هناك بعض العلاقات الفاترة مع الاحتلال، ولكن في وجدان وقلب الشعوب العربية والإسلامية هناك نبض خالص نحو القدس ونحو فلسطين».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية السعودي لقناة «القاهرة الإخبارية»: الصين أهم سوق وشريك للمملكة

وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال لا يريد أي وجود فلسطيني

وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى لإشعال حرب دينية في الأقصى

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم القدس»
بقلم محمد أسامة رمضان