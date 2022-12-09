وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: لن نسمح بالسيطرة الواهية على الأقصى

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن أهل القدس يتصدون ويرابطون بالأقصى، والاحتلال يريد تلويث الحقائق التاريخية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن لنا الشرف كمقدسيين وفلسطينيين أننا ندافع، ومن المسلمات أن ندافع عن أرضنا، وعندما أقول أن أهل القدس مرابطون فلا أستخدمها كديباجة سياسية، ولكن أتحدث عن واقع يمارسه أهل القدس في التصدي والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على الرواية الحقيقية للأحداث».

وتابع: «منذ أن احتلت المدينة وهناك محاولة لضرب هذه الرواية، والرهان على أن أهل القدس سينصهرون ويكونوا جزءا من فكر الاحتلال الذي يريد أن يلون الحقائق، سواء بتغيير أسماء الشوارع والسيطرة الواهية على المسجد الأقصى المبارك».

واختتم: «القدس لها كل الأبعاد العربية والإسلامية، فالتجربة تبرهن على أن القدس وفلسطين حاضرة في وجدان أمتنا العربية والإسلامية، حتى لو كان هناك بعض العلاقات الفاترة مع الاحتلال، ولكن في وجدان وقلب الشعوب العربية والإسلامية هناك نبض خالص نحو القدس ونحو فلسطين».