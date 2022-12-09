إصابة شاب اعتدى عليه آخرون أمام محطة السكة الحديد في بورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم الجمعة، بجروح وكدمات إثر اعتداء آخرين عليه بجوار السكة الحديد بدائرة الشرق ببورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

كان مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول شاب إلى مستشفي السلام بورسعيد، ويدعى محمد أحمد محمود محمد السحراوي، يسكن في المنطقة الثامنة بحي المناخ، 23 سنة مصاب باصابات متفرقة في الصدر وكدمات إثر اعتداء من آخرين.

البحث عن المتهمين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان أن المصاب جرى الاعتداء عليه من قبل آخرين بجوار محطة السكة الحديد بدائرة الشرق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

يذكر أن بورسعيد قد شيعت اليوم جنازة شاب قتل بعد اعتداء آخرين عليه بالسلاح الأبيض على خلفية مشاجرات سابقة، وجرى ضبط المتهمين وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث