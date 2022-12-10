منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمخرجات 3 قمم عقدت في السعودية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بمخرجات القمة «العربية الصينية للتعاون والتنمية»، التي انعقدت في العاصمة السعودية «الرياض».

كما رحب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بمخرجات القمة «السعودية الصينية» والقمة «الخليجية الصينية».

«التعاون الإسلامي»: القمة «العربية الصينية» ستعطي دفعة جديدة للشراكة بين الجانبين

وقالت «التعاون الإسلامي»، إن «العربية الصينية للتعاون والتنمية»، ستعطي دفعة جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية والصين، خدمة للمصالح المشتركة وللصداقة العربية الصينية.

وأشاد «طه» بدور السعودية الريادي، ورئيس القمة الإسلامية الـ14، في عقد القمم الثلاث واستضافتها ودعمها التعاون بين الدول المعنية والصين.

وكانت القمة «العربية الصينية»، أكدت في ختام اعمالها مساء أمس الجمعة، تعزيز التعاون والشراكة ببن الجانبين، إلى آفاق أرحب، وعلى صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا».

وشددت القمة «العربية الصينية»، على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وفاق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

«بينج» يصف القمة «الصينية العربية» بالمعلم للعلاقات بين الجانبين

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، بالقمة «الصينية العربية»، ووصفها بالمعلم للعلاقات بين الجانبين، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

كما اكد «بينج»، في كلمة أثناء انطلاق القمة «الخليجية الصينية» التي استضافتها العاصمة السعودية «اللرياض»، أن «بكين» ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، كما ستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.