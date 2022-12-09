أبرز تصريحات ولي العهد السعودي في القمة العربية الصينية

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة، إن بلاده لديها رؤية خاصة بتطور العمل الخليجي، لافتا إلى أن المملكة تدعم الحل الشامل للأزمة اليمنية، وجاء هذا التصريح ضمن أبرز التصريحات التي أعلن عنها مساء اليوم الجمعة.

أبرز تصريحات ولي العهد السعودي حول التعاون العربي الصيني

وأضاف ولي العهد السعودي، في أبرز التصريحات التي قالها خلال اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الغربية بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن التعاون بين الدول الخليجية ستظل مصدر موثوقا في إمدادات الطاقة.

وجاء أبرز تصريحات ولي العهد السعودي أثناء احتضان العاصمة السعودية الرياض للقمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية وسط مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والصين.

أبرز تصريحات ولي العهد السعودي حول المواطن

وكانت من أبرز تصريحات ولي العهد السعودي: «ميزانية العام المقبل 2023 تدعم تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، ما تحقق من نتائج إيجابية وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات، وننظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية، والمواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح»، مشددًا على استمرار مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

أبرز تصريحات ولي العهد السعودي حول الاقتصاد

وتابع ولي العهد السعودي خلال أبرز تصريحاته: «أكثر من 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيا»، مشيرًا إلى أنّ مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد ارتفعت من 17.7% إلى 35.6%، كما حققت فائضا في ميزانية 2023، والمتوقع أن يسجل 16 مليار ريال، سيُوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية وتقوية المركز المالي للمملكة».