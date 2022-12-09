الرئيس الصيني: قمة الرياض تكللت بالنجاح واتفقنا على بناء مستقبل مشترك

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، إذ اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود لبناء المجتمع الصيني العربي لمستقبل مشترك نحو العصر الجديد، الأمر الذي يعد معلما فارقا في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وأضاف «بينج»، أمام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الصيني يحرص على أخذ هذه القمة كمنطلق جديد للعمل سويا على تكريس روح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآذر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة، وبذل الجهود المشتركة لبناء المجتمع الصيني العربي من أجل المستقبل المشترك ودفع آفاق واعدة للتعاون بيننا.