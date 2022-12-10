آلاف السائحين يحتفلون بذكرى استشهاد القديسة كاترين بجنوب سيناء

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إن نحو 2000 سائح من مختلف الجنسيات توافدوا على المدينة خلال الأيام الماضية، لمشاهدة مراسم احتفالات دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترين، موضحا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنابه للحضور وتقديم هدايا عينية للدير.

انتعاش حركة السياحة

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تشهد انتعاشا في حركة السياحة، مع بدء موسم الشتاء البارد، حيث يقبل آلاف السياح من المصريين والأجانب على زيارة المدينة، والمبيت فوق جبل موسى لمشاهدة ميلاد يوم جديد بشروق الشمس من قمة يبلغ ارتفاعها 2250 مترا فوق مستوى سطح البحر.

الاحتفال بذكرى القديسة كاترين

وأكد الشيخ أحمد الجبالي، مستشار دير سانت كاترين، أن الطقوس تبدأ بخروج رفات القديسة كاترين والصلاة داخل كنيسة التجلي، بحضور كل رهبان الدير، وعدد من السياح اليونانيين الذين يحرصون على الاحتفال كل عام بهذه المناسبة.

وتابع «الجبالي»، أن الأنبا ديمتري دميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروح الأرثوذكس، يحمل الرفات مع الرهبان، ويطوفون مع تلاوة بعض الترانيم والصلوات ويحملون الصولجان.

مشروع التجلي الأعظم

وفي سياق آخر، أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن مشروع التجلي الأعظم أوشك على الانتهاء، ليكون إضافة قوية للمدينة، خاصة أنه عبارة عن مشروع سياحي يتميز بالطابع الديني الأثري، فهو يحافظ على هوية المدينة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استكمال المشروع وافتتاحه مع بداية العام المقبل، ليكون إضافة للمدينة، ما يعمل على جذب مليون سائح سنويا.