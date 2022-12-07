«سانت كاترين» تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. وتحذيرات من عواصف ثلجية

أيام ويبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر، لكنه بدأ مبكرًا في مدينة سانت كاترين، إذ سجلت القمم الجبلية الموجودة في المدينة 5 درجات تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة مسجلة منذ الشتاء الماضي، ويتوقع أهالي المدينة شتاءً شديد البرودة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

5 درجات تحت الصفر

من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم، أنّ قمة جبل سانت كاترين سجلت أقل درجة حرارة، إذ سجلت 5 درجات تحت الصفر، ببنما سجلت قمة جبل موسي 2 درجة تحت الصفر، وجبل عباس سجل 2 تحت الصفر.

وقال إنّ مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة 2 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنّ المدينة ما زالت تتعرض لموجة باردة منذ أول أمس، مطالبًا بضرورة متابعة تحذيرات وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة وأن المدينة ستتعرض لعواصف الثلجية.

تجمد آبار المياه في الجبال والوديان

وأضاف رئيس المدينة، أن آبار المياه الموجودة في القمم الجبلية تجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة لأقل من الصفر، موضحاً أنّ جبل موسي مازال مفتوحًا أمام السياح، واستقبلت المدينة قرابة 2000 سائحًا اليوم للاحتفال بذكرى استشهاد القديسة كاترين.