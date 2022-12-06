محافظ جنوب سيناء يقدم الهدايا لرهبان دير سانت كاترين احتفالا بعيد القديسة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين، والدير الموجود بها، تعتبر نموذجًا للتسامح بين الأديان، مشددًا على أن الاحتفال بعيد القديسة كاترين يكون لكل الأهالي.

أضاف «فودة»، في تصريح خاص للوطن اليوم الثلاثاء، إنه أناب عنه في الاحتفال اليوم اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لمشاركة رهبان الدير الاحتفال بذكرى استشهاد القديسة كاترين حيث جرى تقديم بعض الهدايا الرهبان.

نائب عن المحافظ يلتقي الرهبان

وقال «العناني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه زار الدير والتقى الرهبان وأبلغهم تحيات وتهاني محافظ جنوب سيناء، موضحًا أن أهالي سانت كاترين من مشايخ وعواقل قبيلة الجبالية شاركوا في الاحتفال.

وشارك مشايخ وعقلاء مدينة سانت كاترين وطلاب المدارس رئيس المدينة اللواء طلعت العناني في الاحتفالات التي جرت صباح اليوم الثلاثاء بحضور الأب برفريوس وكيل الدير، والأب دانيال والأب ميخائيل، وحسام صبحي مدير منطقة آثار سانت كاترين، محمود عثمان مفتش آثار سانت كاترين.

ذكرى استشهاد القديسة كاترين

من جانبه، قال الدكتور محمود عثمان مفتش آثار سانت كاترين، إن الرهبان يحتفلون سنويا بعيد القديسة في يومي 7 و8 ديسمبر، وتقام الصلوات في الكنيسة الرئيسية بالدير بحضور كل رهبان الدير وزئراين من كل أنحاء العالم.

وأضاف أن طقوس الاحتفال تبدأ بخروج جسدها المحفوظ بهيكل كنيسة التجلي بالدير الكف، والجمجمة من بقايا رفاتها، حيث عثر الرهبان عليه بأعلى قمة جبل في مصر وهو جبل القديسه كاترين بالقرن الحادي عشر الميلادي.

وتابع أن قصتها تحكي أنها كانت تعيش في الإسكندرية بالقرن الثالث الميلادي، واعتنقت المسيحية من خلال رؤية السيد المسيح في المنام وكان اسمها الحقيقي زورثيا ولما سمع الإمبراطور في تلك الفترة وكان يعتنق الوثنية حاول إقناعها بالعودة للوثنية، بالزواج والمال، ولكنها رفضت، فقطع رأسها بواسطة أحد الجنود.

ولفت إلى أنه عُثر على بقايا رفاتها بجبل سانت كاترين وحتى الآن يحتفل الرهبان والعالم المسيحي بيوم استشهادها في شهر ديسمبر من كل عام.