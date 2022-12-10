رئيس الوزراء يتفقد المشروعات القومية والتنموية في السويس اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمحافظة السويس، يتابع خلالها تطورات العمل في المشروعات بنطاق المحافظة.

ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته، عددًا من الوزراء والمسؤولين.

ويحرص رئيس مجلس الوزراء، على إجراء زيارات تفقدية للمحافظات لدفع العمل بالمشروعات القومية والتنموية، وتذليل أية عقبات قد تواجهها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.