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رئيس الوزراء يتفقد المشروعات القومية والتنموية في السويس اليوم

كتب:

محمد مجدي
08:09 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمحافظة السويس، يتابع خلالها تطورات العمل في المشروعات بنطاق المحافظة.

ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته، عددًا من الوزراء والمسؤولين.

ويحرص رئيس مجلس الوزراء، على إجراء زيارات تفقدية للمحافظات لدفع العمل بالمشروعات القومية والتنموية، وتذليل أية عقبات قد تواجهها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.