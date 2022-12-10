المغرب على موعد مع كتابة تاريخ جديد أمام البرتغال.. التليفزيون المصري يساند الأسود

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان «المغرب على موعد كتابة تاريخ جديد أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم».

أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ8 في المونديال

المنتخب المغربي على موعد جديد أمام البرتغال في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر، بعد تخطي عقبة منتخب إسبانيا، بركلات الترجيح بنتيجة 3 0، حيث أصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ8 في المونديال.

المنتخب المغربي قدم بطولة استثنائية على المستوى الدفاعي

لا شك أنّ المنتخب المغربي، قدم بطولة استثنائية على المستوى الدفاعي، خاصة أنه أصبح أقوى فريق دفاعي من المنتخبات التي صعدت إلى دور الـ8 بعدما هزت شباكه كرة واحدة فقط، خلال 4 مباريات لعبها في المونديال.

أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز

ويدخل أسود الأطلس تحديا صعبا لبلوغ المربع الذهبي للبطولة، كأول منتخب عربي وأفريقي يفعل هذا الإنجاز، حيث سيلعب المنتخب المغربي ضد منتخب البرتغال بطل أوروبا السابق، بقيادة كريستيانو رونالدو، وهذا التحدي هو الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين في صفوف المنتخب خلال مباراتهم أمام منتخب إسبانيا.

استبدال 3 لاعبين من الفريق بسبب الإصابات

شهدت المباراة، استبدال 3 لاعبين من الفريق بسبب الإصابات، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات عن مدى جاهزيتهم عن الموقعة المرتقبة ضد البرتغال، ومن بين هؤلاء اللاعبين نصير مزراوي ظهير الفريق ولاعب بايرن ميونخ، كما تم استبدال قلب الدفاع نايف أكرد بعد إصابته العضلية، وتعرض قلب الفريق ولاعب الدفاع رومان سايس لإصابة عضلية أيضا.