إلهام شاهين تهنئ المنتخب المغربي بفوزه على إسبانيا: فخر للعرب

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة، بشأن فوز منتخب المغرب على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وصعوده إلى دور الـ8 لمواجهة المنتخب البرتغالي، ضمن منافسات مونديال قطر 2022.

إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بفوز المغرب

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه شيء جميل وفخر لكل العرب، وهذا الأمر أسعد الجميع، وإنها تريد وصول المنتخب المغربي، إلى نهائي بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في دولة قطر، لأن الجمهور العربي سيكون سعيدا بفوز فريق عربي بالبطولة.

اعتذار إلهام شاهين عن مسلسل «حضرة العمدة»

وفي سياق آخر كانت الفنانة إلهام شاهين، اعتذرت عن المشاركة في مسلسل «حضرة العمدة» لروبي، قبل بدء التصوير، لا سيما عن تعاقد سميحة أيوب، بسمة، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، نهلة سلامة، في وقت سابق، والعمل جاء من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

نجاح إلهام شاهين في دراما رمضان الماضي

وحققت إلهام شاهين، نجاحا كبيرا في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «بطلوع الروح»، الذي كانت تدور أحداثها حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتصبح العودة لمصر حلما بعيدا.