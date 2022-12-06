أحضان ودموع الفرحة.. فوز المنتخب المغربي يرسم البهجة على الجمهور واللاعبين

فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني ببطولة كأس العالم المقامة في قطر، ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-0، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، إذ حقق الفوز في مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

منتخب المغرب لم يخسر مباراة حتى الآن

ويعد منتخب المغرب الوحيد الذي لم يخسر مباراة حتى الآن في كأس العالم، وعمت فرحة الفوز المنتخب المغربي وأرجاء العالم، فهو الوحيد الذي ما زال متواجدا بالبطولة، عقب خروج المنتخبات العربية الأخرى.

سفيان مرابط لم يتمالك نفسه على الهواء بعد تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم ♥️



pic.twitter.com/wxp5t6wc4g — عز (@1Mmnb) December 6, 2022

ياسين بونو يحصد لقب أفضل حارس مرمي

ولم يتمالك لاعبي المنتخب العربي أنفسهم من الفرحة عقب الفوز على نظيره الإسباني، إذ ظهر سفيان مرابط نجم المنتخب المغربي وعيناه تلمع بالدموع بعد الفوز، لا سيما وأنه كان مصابًا، ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة، جائزة أفضل لاعب للحارس المغربى المتألق ياسين بونو بعدما قدم مستوى رائع خلال مواجهة إسبانيا وإنقاذه ببراعة لركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، ولم يدخل في شباكه في هذه البطولة سوى هدف واحد.

فيما حقق الثنائي المغربي، حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي وأشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًا مع منتخب بلدهما، وأصبحا الثنائي الأكثر مشاركة مع منتخب المغرب بمنافسات كأس العالم، إذ لعب زياش 7 مباريات في كأس العالم منهم 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022، وسجل هدفًا في شباك كندا وصنع آخر ضد بلجيكا، فيما لعب حكيمي 7 مباريات بواقع 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022 وصنع هدفا وحيدا.