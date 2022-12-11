انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم.. مستمرة 4 أيام

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم ولمدة 4 أيام، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، وتستهدف الفئة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في إطار حرص الوزارة للحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من هذا المرض عام 2006.

اماكن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم أكثر من 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الحملة ستكون من خلال الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية المختلفة والفرق المتحركة وهي مدربة منذ عدة شهور.

ومن المقرر أن تجوب القرى والنجوع للمرور على شارع شارع ومن بيت إلى بيت ومن شقة إلى أخرى وفي الميادين والمؤسسات وبجوار المساجد والكنائس للوصول إلى الأطفال وتطعيمهم.

موعد انتهاء حملة شلل الاطفال

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للتطعيم في حملة القومية ضد شلل الأطفال، قد تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا داعي للخوف أو القلق بشأنها ولا تحتاج إلى طبيب.

الفئات الممنوعة من التطعيم في حملة شلل الأطفال

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مع الالتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، موضحة أنه في حال إصابة أي طفل بارتفاع درجة الجرارة لابد من الانتظار حتى تمام الشفاء وبعد ذلك يمكن الحصول على التطعيم، وكذلك المضادات الحيومية والكرتزون لا يمنع الحصول على تطعيم شلل الأطفال.