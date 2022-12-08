«الصحة»: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ421 ألف منتفعة بحملة «طرق الأبواب»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ421 ألف و886 منتفعة، خلال حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة» بمحافظة الفيوم، منذ إطلاقها في منتصف أكتوبر الماضي وحتى الأول من شهر ديسمبر الجاري، ضمن الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، من خلال عمل تغطية سكانية لمتابعة السيدات، وتوفير الخدمة في منازلهن، سواء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير المستخدمات، مشيرًا إلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بمحافظة أسيوط بداية من يوم 15 ديسمبر الجاري وحتى مارس 2023.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالى الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة خلال حملة طرق الأبواب في الفيوم خلال تلك الفترة، بلغ 138 ألف و674 منتفعة، منهم 15 ألف و383 حصلن على وسيلة لأول مرة، مشيراً إلى صرف 141 ألف و942 وسيلة متنوعة لتنظيم الأسرة.

ندوات إعلامية لرفع الوعي بتنظيم الأسرة

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة، للإعلان عن الحملة ورفع وعي الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت الدكتورة دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الاسرة، إنّ الوزارة وفرت الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظًا على صحة الأمهات والأطفال.

خط ساخن مجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة

وأكدت استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «احنا معاكي» على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.