محافظ مطروح: نقل منازل مقابر العلمين لمنطقة جديدة على مساحة 275 فدانا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نقل المنازل الكائنة حول مقابر الحرب العالمية الثانية في العلمين المعظمة الألمانية، والمعظمة الإيطالية، والتي يوجد بهما رفات الجنود المشاركين في الحرب، وذلك إلى منطقة جديدة خصصتها المحافظة على مساحة 275 فدانا.

تطوير المنطقة وجذب السائحين

وأضاف محافظ مطروح، أنه جار تطوير المنطقة المحيطة بالمقابر التابعة لمركز ومدينة العلمين، بما يتماشى مع الطابع السياحي المميز في الساحل الشمالي، لجذب المزيد من الوفود السياحية الأجنبية التي تزور المحافظة، وكذلك المصطافين وجميع الزوار.

وأشار محافظ مطروح إلى أن قطعه الأرض الجديدة التي خُصصت سيتم مدها بجميع المرافق، والعمل على راحة المواطنين من أبناء وسكان مركز العلمين، لتوفير جميع الخدمات ومد البنية التحتية اللازمة لهم، طبقا للتخطيط العمراني الذي وضعته المحافظة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

مدينة العلمين الجديدة

وأوضح محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة تهتم بالمشروعات القومية الكبيرة، وإنشاء المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة في مطروح، والتي ستجذب ملايين المصريين للإقامة بها خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها من مدن الجيل الرابع صديقة البيئة، وبها جميع الخدمات والبنية التحتية، كما أنها مخططة على أعلى مستوى لتنافس المدن الأوروبية، حيث تتضمن منطقة سياحية وأخرى ترفيهية، وكذلك أبراج سياحية مطلة على البحر، فضلا عن بحيرات ومدينة صناعية ضخمة، وعدد من الجامعات، ووحدات سكنية بمختلف المستويات من سكان متميز وإسكان اقتصادي، لتستوعب أعداد كبيرة من السكان وتخف الضغط عن المحافظات المكدسة بالسكان، للإقامة في مدن حضرية منشأة على طراز متميز يواكب العصر.