رحلة العلمين الجديدة من صحراء جرداء إلى مدينة عالمية في 5 سنوات

تغيرت ملامحها تمامًا في غضون خمس سنوات، وتحولت من صحراء جرداء، تنتشر بها الألغام، إلى مدينة عالمية مليونية من مدن الجيل الرابع، وأصبحث من أجمل المدن التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إنها مدينة العلمين الجديدة الساحرة، التي أنشأت على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

رحلة العلمين الجديدة من صحراء جرداء إلى مدينة عالمية

العلمين الجديدة غيرت ملامح الساحل الشمالي من منطقة خالية لا يوجد بها إلا شواطىء، إلى مدينة عالمية متكاملة، حسبما يقول إبراهيم مهنا، عمدة قبيلة الجميعات بالعلمين، موضحًا: أننا نسكن بجوارها ونسمع أصوات الطيران على مدار الساعة، يهبط بمطار العلمين الدولي الذي يستقبل جميع الجنسيات من دول الخليج ومن المغرب وشمال إفريقيا ودول أوروبا، وذلك بعد تطوير المطار، والمنطقة السياحية.

وأضاف «مهنا» إلى أن المناطق الجنوبية جرى تطهيرها من الألغام، وإنشاء مدينة صناعية وجامعات ومدينة سكنية ومتحف للآثار يجذب الأجانب الذين يأتون لزيارة مقابر الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية من الحلفاء والمحور، جرى إقامة فنادق وأبراج سياحية ومدينة ترفيهية، وبحيرات، ومحميات طبيعية، للحفاظ على الطيور والحيوانات البرية مثل طائر الحباري، وتستقبل المدينة حاليًا زائرين للسياحة والتسوق، ومستثمرين من مختلف الدول للاستثمار بها في قطاع الصناعة والسياحة والتجارة.

سلسلة المدن الجديدة لبناء مصر

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن» أن مدينة العلمين الجديدة من أكبر المدن المصرية الحديثة، والتي تعكس قدرة المصريين على البناء والتعمير والنهضة من عام 2017 وحتى 2022، والتنمية الشاملة التي تنفذها الدولة لإنشاء سلسلة مدن ضخمة على ساحل البحر المتوسط غرب مصر، وهذه هي مصر الجديدة التى وجهت بها القيادة السياسية، وبدأت بمدينة العلمين الجديدة وسيعقبها مدينة رأس الحكمة الجديدة، والنجيلة الجديدة وبراني الجديدة حتى السلوم.

وتابع «شعيب»: «شاهدنا التغير الجذري في العلمين، من منطقة صحراوية إلي مدينة متكاملة، تستقبل الطلاب في الجامعة الدولية الأهلية العلمين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشواطئ جديدة مفتوحة للجميع، ومدن تراثية، وصناعية وتعليمية وسياحية وأنشطة وبطولات عالمية للشباب والرياضة، ومهرجانات وحفلات فنية، والكل يعمل في وقت واحد كخلية نحل».

القطار السريع وشبكة الطرق والكباري

أما النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، فقال في تصريحات لـ«الوطن»: «كنا لا نجد إلا الألغام ومقابر بها رفات المشاركين بالحرب العالمية الثانية في العلمين، والآن نجد شبكات طرق دولية 7 حارات ذهابًا ومثلها إيابًا، على الطريق الساحلي مطروح الإسكندرية، وطريق المطار، وإنشاء سلسلة كباري تعيد تنظيم الساحل الشمالي وزيادة الضغط عليه، تزامنًا مع إنشاء المدينة الجديدة، والقطار الكهربائي السريع الذي يجري تنفيذه، وإنشاء مباني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وتطور المنطقة لتتحول العلمين لمكانة أخرى، وأصبحت تضاهي دبي وتنافس مدن عالمية كبرى، وتتيح لجميع الفئات من المواطنين الاستمتاع بها، فمن معه 100 ألف جنيه يستطيع أن يقيم في فندق ومن معة 1000 جنيه، أيضا يستطيع أن يقيم في المدينة، خاصة بعد إنشاء عدة فنادق على البحر والطريق الدولي الساحلي، فالعلمين الجديدة مدينة لكل المصريين.