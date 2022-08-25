رئيس جهاز «العلمين الجديدة»: أنشأنا مدينة عالمية.. و30 سبتمبر الافتتاح الرسمي

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تتمتع ببنية تحتية ذكية وتخطيط عمرانى متطور، مشيراً إلى إنجاز كل المرافق بها خلال فترة زمنية قصيرة ما يمثل طفرة حقيقية، ويجعل منها مدينة مستدامة تعمل طوال العام وتجذب إليها كل شرائح المجتمع.

ورد «سمير»، خلال حواره لـ«الوطن»، على ما تداوله البعض بأن «العلمين الجديدة» مخصصة لفئة معينة من المصريين، مؤكداً أن أول طرح فى المدينة كان لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى المتميز، ثم تلتها وحدات سكنية بمنطقة «الداون تاون»، ووحدات «سكن مصر»، إذ يتم إنشاء وحدات تناسب محدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل.

وأشار إلى أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكررة إلى المدينة جعلتها مقصداً سياحياً ووضعتها على الخريطة العالمية، خاصة أن المدينة اشتهرت عالمياً قبل سنوات عدة بمدينة الألغام.

ما أهم وأبرز ملامح مدينة العلمين الجديدة؟

- المدينة تضم بنية تحتية ذكية ذات تخطيط عمرانى متطور، وتم تنفيذ كافة المرافق بها خلال فترة زمنية قصيرة جداً، وهو ما يمثل طفرة حقيقية، ويجعل من العلمين مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وتجذب إليها كل شرائح المجتمع، وأبرز ما يميزها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة التراثية والداون تاون، وشبكة الطرق الجديدة، والقطار السريع الجارى تنفيذه، بخلاف البحيرات الصناعية والمنطقة الصناعية جنوب المدينة.

بعض الناس يظن أن «العلمين الجديدة» مدينة للأثرياء فقط.

- أهل الشر هم الذين يروجون لهذه المقولة، والحقيقة أن العلمين الجديدة ليست لفئة معينة من المصريين، والواقع يؤكد أن أول طرح فى مدينة العلمين الجديدة كان لمشروعات الإسكان الاجتماعى المتميز، ثم وحدات سكنية بمنطقة الداون تاون، وتلاه طرح وحدات سكن مصر، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل، ويتم تنفيذ وحدات إسكان فاخر، لأنه لا يمكن بناء مدينة للأغنياء فقط، كما يروج البعض.

وماذا عن زيارات الرئيس السيسى إلى المدينة؟

- زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكررة إلى المدينة جعلتها مقصداً للسياحة، ووضعتها على الخريطة العالمية، بخاصة أن المدينة اشتهرت عالمياً قبل سنوات عدة بمدينة الألغام، وزيارات الرئيس تسببت فى زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية بها بشكل ملحوظ للغاية.

وائل سمير: أنجزنا بنية تحتية ذكية وتخطيطاً عمرانياً متطوراً

متى ستصبح المدينة مقصداً للوفود السياحية؟

- نستطيع استقبال السائحين فى مدينة العلمين الجديدة طوال العام، وبحلول 30 سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن افتتاح المدينة، ولذلك يجرى حالياً الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية بالعديد من الطرق والشوارع الرئيسية، وجارٍ العمل على الانتهاء من تشطيب الواجهات والتشطيب الداخلى للأبراج.

ماذا عن الجامعات الجديدة بالمدينة؟

- جارٍ الاهتمام بالجانب التعليمى بالمدينة، حيث تم إنشاء جامعتين فى مدينة العلمين الجديدة، وهما الأكاديمية البحرية والجامعة الأهلية، وتستقبل الجامعتان الطلاب منذ 2019، والأعداد فى تزايد مستمر، وهناك توقعات بزيادة أعداد الجامعات والمدارس، حيث نعمل بكل قوة لتحويل المدينة إلى مدينة مستدامة، تدب فيها الحياة صيفاً وشتاءً، وليست مجرد مدينة شاطئية تعمل خلال الصيف فقط، فهدفنا الأساسى فى الجهاز أن تتحول العلمين إلى مدينة متكاملة الخدمات.

وماذا عن مشروعات الإسكان المتنوعة بالمدينة؟- المدينة بها مشروعات إسكانية تراعى طبقات المجتمع كافة، حيث تم الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنطقة الجنوبية لأصحابها، وجارٍ العمل على الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر»، ومن المتوقع الانتهاء من بناء الأبراج العام المقبل بالكامل، وجميع الخدمات التجارية والشاطئية متكاملة وتستقبل روادها الآن، كما أننا نستهدف سكناً كاملاً ومتكاملاً بمدينة العلمين الجديدة، التى تبلغ مساحتها 100 ألف فدان.

ما موقف المدينة الصناعية؟

- تم تسليم أرض المنطقة الصناعية المتكاملة للمطور الصناعى، وجارٍ العمل على الانتهاء من أعمال التخطيط بها، حيث نسعى من خلالها لتوفير فرص عمل للشباب وبنية تحتية صالحة للمستثمرين، ونسعى دائماً لدفع عجلة التنمية والإنتاج.ونسعى أن تصبح كل مشروعات العلمين الجديدة متكاملة، لتصير لدينا مدينة عالمية على أرض مصرية، وما يتم إنجازه على أرض الواقع بالعلمين الجديدة يمثل إنجازاً ومعجزة كبرى سيذكرها التاريخ لسنوات طويلة.

البعض يتساءل عن الموقف الخدمى بالمدينة؟

- توجد محطة كهرباء وأخرى للصرف صحى تعمل بكامل طاقتها، فالوضع تغير تماماً فى مدينة العلمين منذ عام 2017 وحتى الآن، وجارٍ استكمال مشروعات البنية التحتية الذكية، حيث نسعى للاستفادة من كل شبر على الأرض، ونسعى للتعمير فى كل مكان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

هل انتهيتم من الأبراج الصينية جنوب مدينة العلمين؟

- شهد الدكتور عاصم الجزار مؤخراً الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقونى بمشروع أبراج الداون تاون، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب، والخدمات تطل على بحيرة صناعية بالمنطقة الجنوبية.

وماذا عن المنطقة الترفيهية؟

- تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجاً يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية لتلبية كل احتياجات المصطافين ورواد المدينة.

يقال إن المرحلة الثامنة لطرح وحدات المصريين بالخارج فى العلمين تشهد إقبالاً ضعيفاً.

- على النقيض، فهناك إقبال كبير على الحجز بالمرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وهدف الوزارة العمل على طرح وحدات سكنية فاخرة بمشروعات «داون تاون العلمين، الحى اللاتينى، مشروع سكن مصر، والإسكان المتميز، وسكن لكل المصريين» لتلبية كافة طلبات المصريين فى الداخل والخارج.وجارٍ العمل بمشروع كومباوند سكنى عمرانى متكامل على مسطح 700 فدان، يضم فيلات وشاليهات ووحدات سكنية تقدر بـ12500 وحدة، إلى جانب المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات بطبيعة خلَّابة، نظراً لكونها مقامة على جزر صناعية، وكل جزيرة تضم بعض الفيلات ذات الطابع الخاص لإضفاء مزيد من البهجة والسعادة لرواد العلمين الجديدة.

طرق «العلمين»

تم تطوير وتوسعة طريق «إسكندرية - مطروح» الساحلى، بعرض 7 حارات مرورية فى كل اتجاه، بخلاف الكبارى للحد من الزحام والحوادث أمام القرى السياحية، وتسهم الحارات السبع فى تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات على الطريق.ولدينا الآن 7 ميادين، تم وجارٍ تنفيذها، وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد وجّه بسرعة تنفيذ الطرق المؤدية إليها، والاهتمام بأعمال الزراعات بها، بخاصة الجزر الوسطى لهذه الميادين.

مشروعات الإسكان تراعى جميع طبقات المجتمع

سلمنا وحدات الإسكان المتميز لأصحابها

نسعى للانتهاء من المنطقة الصناعية لتوفير بنية تحتية صالحة للمستثمرين