رئيس جامعة القاهرة ينعى صلاح فضل

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أحد خريجي جامعة القاهرة، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 عاما.

الدكتور صلاح فضل

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تعازيه لمجمع اللغة العربية ولأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور صلاح فضل، تخصص في الأدب الأندلسي والأدب المقارن، ودرس التيارات والمناهج النقدية المعاصرة، ونشط في الكتابة والتأليف والترجمة، وكتب في الصحف والمجلات والدوريات المختلفة، وشارك في المؤتمرات والندوات والفعاليات البحثية والعامة.

وساعد الدكتور صلاح فضل، في إثراء المكتبة العربية من خلال إصدار مؤلفات متعددة وفي شتى المجالات، من بينها الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن، وبفضل إصداراته، أُثريت رؤى الباحثين في مجال الشعر والمسرح والرواية.