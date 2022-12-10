مصريون وعرب عن صلاح فضل: لم يحمل ضغينة لأحد.. وكان فارسا للنقد والفكر

حالة من الحزن خيمت على الساحة الثقافية بفقدان الدكتور صلاح فضل الناقد والأكاديمي ورئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي توفى صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، ونعى مثقفون مصريون والعرب الراحل، بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمين الأعلى للثقافة: كان عالما جليلا واستاذا فاضلا

قال الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة عبر صفحته على «فيسبوك»: «بمزيد من الحزن والأسى، أنعي عالما جليلا واستاذا فاضلا وناقدًا عظيما، الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة»

إبراهيم عبدالمجيد: أضاء حياتنا الأدبية والفكرية

فيما كتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد: «يا الهي.. خبر صعب عرفته الآن، وهو رحيل أستاذنا العظيم صلاح فضل، الكاتب العظيم الذي أضاء حياتنا الأدبية والفكرية، الصديق الرائع الذي منعني المرض من لقائه في الفترة الأخيرة، ويمنعني من توديعه، إلى جنة الخلد أستاذنا العظيم، لك الرحمة والمغفرة وواسع الجنات.. خالص عزائي للحركة الأدبية المصرية والعربية، ولكل محبيه وتلاميذه في كل الدنيا».

أحمد مجاهد: فقدت مصر والأمة العربية علما من أعلام النقد والثقافة

قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق لهيئة الكتاب: «فقدت مصر والأمة العربية، علما كبيرا من أعلام النقد والثقافة، أستاذى الفاضل العالم الجليل الدكتور صلاح فضل، بعد صراع مرير مع المرض والحياة، رحم الله الفقيد الغالى، وأسكنه فسيح جناته»

أماني فؤاد: فارس النقد والفكر

قالت الدكتورة أماني فؤاد، الناقدة الأدبية: «رحل فارس النقد والفكر والكلمة المؤثرة الأستاذ الدكتور: صلاح فضل، غادرنا لعالم أرحب الإنسان الرائع الذي لم يحمل ضغينة لأحد في يوم من الأيام، المفكر والأستاذ الذي ألهم وساعد الجميع على الترقي الفكري والإبداعي، اللهم رحمتك وسلامك وجميل حدبك لروحه المعطاءة، وخالص العزاء لكل المصريين وجميع الأخوه العرب».

رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية: نعزي الشقيقة مصر في وفاة قامة من قاماتها

قال الإماراتي الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية: «نتوجه إلى مصر الشقيقة بصادق العزاء في وفاة قامة من قاماتها الأدبية والفكرية، الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أسرته ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.»

وأكمل: «رحم الله الصديق العزيز د. صلاح فضل، عرفته إنساناً فاضلاً وعالماً كبيراً. سنفتقده في مركز أبوظبي للغة العربية كعضو للجنة العلمية، كما سنفتقده في برنامج (أمير الشعراء) بعد أن صاحبته فيه عقداً من السنوات، كل التعازي إلى أهله وتلاميذه وأصدقائه ومصر الشقيقة الولادة بالعلماء والمفكرين»

حمور زيادة: كان مثقفا عظيما

ودون الكاتب السوداني حمور زيادة : «رحم الله الدكتور صلاح فضل.. كان ناقدا مهما، ومثقفاً عظيما»