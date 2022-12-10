إمام مسجد يطعم قطط وكلاب الشوارع: «الراحمون يرحمهم الله»

قال الشيخ حازم غريب، إمام مسجد، إن فكرة إطعام القطط والكلاب بالشوارع، بدأت في شهر رمضان قبل الماضي، مع ظروف أزمة كورونا، جاء ذلك أثناء تقديم وجبات للمواطنين الأكثر احتياجًا وكان يجد تجمع من تلك الحيوانات الأليفة.

أضاف: «لم أكن قادر على أخذ أحد وجبات الإنسان، لأنه سيكون نوعا من الإسراف والتبذير، لذلك قرر تخصيص وجبات للقطط والكلاب».

«غريب»: الحيوان لا يأكل زيادة عن طاقته

أوضح «غريب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»: «فكرت في نعم ربنا علينا لكي نقوم بأمر يفيد الإنسان، ليه منعملش حاجات للحيوان اللي بيجي خطوات صغيرة عشان فعلًا هو جعان»، مشيرًا إلى أن الحيوان لا يأكل زيادة عن طاقته نهائيًا على عكس الإنسان الذي قد يأكل وهو فاطر.

وتابع، أنه بدأ في تنفيذ فكرته عن طريق شراء الأكل المخصص للقطط والكلاب وإطعامهم بالشوارع، وذلك من منطلق الرحمة، ذاكرًا أية بالقرآن الكريم «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ مَا فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»، وكلام النبي صلى الله عليه وسلام الخاص بـ«الراحمون يرحمهم الله».

ووجه إمام المسجد، رسالة للمواطنين، قائلًا حديث النبي: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، موضحًا أن كلمة هنا «من في الأرض» تشمل العاقل وغير العاقل، حيث إن الرحمة لم تقتصر على الإنسان فقط، مضيفًا: «أي حد عنده قلب هيعمل كده».