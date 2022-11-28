معهد صحة الحيوان: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من اللحوم البيضاء بنسبة 97%

قال الدكتور زكريا القنواتي، أستاذ أمراض الدواجن بمعهد صحة الحيوان، إنّ الدولة تهتم بالقطاع الداجني، حيث تقترب استثماراته من 100 مليار جنيه، ويستوعب نحو 3 ملايين عامل، وتنتج مصر نحو 1.4 مليار طائر في القطاع التجاري، و13 مليار بيضة سنويًا، لافتا إلى أنّ إجمالي اللحوم البيضاء المنتجة في مصر متضمّنة التربية المنزلية، تصل لنحو 1.8 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 97%، أي أنّ مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة كلية من اللحوم البيضاء.

اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء بنسبة 97%

وأضاف القنواتي، في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «dmc»، أنّ القيادة السياسية مهتمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، وتولي القطاع الداجني أهمية كبرى، تمثّل في إطلاق وزير الزراعة مشروعا قوميا لتحسين وتطوير الصناعة الداجنية، إضافة إلى الاهتمام بصغار المربين.

مشروعات داجنية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأوضح أستاذ أمراض الدواجن بمعهد صحة الحيوان، أنّ الدولة خصصت 9 مناطق بـ9 محافظات لإنشاء مشروعات داجنية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.