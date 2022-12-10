حبس عاطل بتهمة الترويج لمخدر الحشيش في قرية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر، وذلك أثناء قيامة بترويج المخدرات في إحدى القرى، حيث ضُبط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض على جهات التحقيق.

مسجل خطر

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من رئيس إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، من ضبط مسجل خطر أثناء ترويجه لمخدر الحشيش بإحدى القرى، ويدعى «م. ر»، 46 عاما، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وسبق اتهامه في 15 قضية، من بينها سرقة ومخدرات ومشاجرة.

حبس المتهم

وعُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري بدون ترخص، فرد خرطوش، وطلقتان من ذات العيار، وكرتونة بداخلها جوهر الحشيش زنة 1100 جرام، ومبلغ مالي من حصيلة بيع المواد المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج لجوهر الحشيش على راغبي التعاطي.

وحُرر محضر بالمضبوطات برقم 19112 جنايات مركز شرطة دسوق، وتم العرض على جهات التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.