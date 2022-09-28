ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ.. سقط متلبسا

نجحت وحدة مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، من تحديد وضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيرورين، بدائرة القسم، حيث ضبطت بحوزته كمية من الهيروين، ومبلغ مالي، ليتم اقتياده إلى قسم ثاني كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة والمضبوطات.

تفاصيل ضبط المتهم

استقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين، بقسم ثاني كفر الشيخ، بقيام عاطل من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج لمخدر الهيروين، ليتم إعداد مأمورية شرطية لاستهدافه أثناء قيامه بالترويج للمخدرات.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، من ضبط المتهم ويدعي «ع. ع. ع .أ»، 36 عاماً، عاطل ومقيم بمنطقة دائر الناحية بدائرة قسم ثاني كفر الشيخ، حيث تبين صحة ما جاء في المعلومات، وتبين أنه من ذوي المعلومات الجنائية، وسبق اتهامه في عدة قضايا، قبل التمكن من ضبطه واقتياده إلى قسم ثاني كفر الشيخ.

35 تذكرة هيروين

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على 35 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدم في الترويج للمواد المخدرة، ليُحرر للمتهم محضرا حمل رقم 4404 لسنة 2022م جنايات قسم ثاني كفر الشيخ.