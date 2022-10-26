ضبط متهمين بإدارة شبكة بث فضائى غير مرخصة في كفر الشيخ

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، تفاصيل قيام شخصين بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إذ يقومان باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة، وكذا إدارة شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت، وبيعها للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الشبكة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش أثناء حضوره، عُثر على مكونات الشبكة اللاسلكية وشبكة توزيع الإنترنت، وهي عبارة عن «63 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك الشفرة وإعادة بثها، وحدات معالجة مركزية، المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة).

خدمة مقابل مبالغ شهرية

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتبين تقديم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.