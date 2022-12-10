انتصار السيسي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الجمهورية الجديدة تعمل لصون كرامة المواطن

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي باليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يجب علينا جميعا العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان

وكتب السيدة انتصار السيسي: «يحتفل العالم اليوم، بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعا».

أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: «وهو ما أراه يتمّ ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية، التي تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا».