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انتصار السيسي تتفقد المنطقة الخضراء بقمة المناخ في شرم الشيخ

كتب:

محمد عزالدين
07:09 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
السيدة انتصار السيسي خلال جولتها في المنطقة الخضراء

السيدة انتصار السيسي خلال جولتها في المنطقة الخضراء

تفقدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، المنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «شرفت بحضور عدد من العروض، خلال تفقدي للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ».

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «ولقد شعرت بسعادة بالغة خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية».

واختتمت: «إنني أحيي كل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف».

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