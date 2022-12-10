«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «الهريسة التونسية».. طبق أساسي على المائدة

عرض برنامج «النشرة المغاربية» الذي يذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن «الهريسة التونسية»، التي انضمت إلى قائمة التراث العالمي، مؤكدا أنها عنصر مهم في الهوية التراثية، وأحد عوامل التماسك الاجتماعي في تونس، ما جعل منظمة اليونيسكو تضمها إلى قائمة التراث العالمي غير المادي.

لا تخلو مائدة أي بيت في تونس من «الهريسة التونسية»

وأضاف التقرير، أنه لا تخلو مائدة أي بيت في تونس من «الهريسة التونسية»، حيث تقدم كطبق أساسي بجانب الأصناف الأخرى خاصة محافظتي نابل والقيروان، اللتان تصنعان الهريسة بتتبيلاتها المتنوعة.

نابل تحتضن مهرجان الفلفل والهريسة في خريف كل عام

وأشار التقرير، إلى أن نابل تحتضن مهرجان الفلفل والهريسة في خريف كل عام، ويجتهد الطباخون في تقديم طبق الهريسة بتوابل مختلفة، وتحضر الهريسة من الفلفل المجفف تحت الشمس الممزوج بالبهارات وزيت الزيتون الذي يحافظ عليها ويخفف من حدتها.