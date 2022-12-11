حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11-12-2022 عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، حظك اليوم، وتوقعات الطالع لكافة المواليد، لافتة إلى أن منزل المال والعلاقات متداخلان في الحظوظ اليوم ويجب التدقيق في التصرفات كافة على الصعيدين العاطفي والمهني.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم برج الحمل 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب.

حظك اليوم برج الثور 11-12-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-12-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يضع الضغوط على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك مولود برج الجوزاء أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة.

حظك اليوم برج السرطان 11-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم برج السرطان 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.

حظك اليوم برج الأسد 11-12-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 11-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

حظك اليوم برج الميزان 11-12-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.

حظك اليوم برج الميزان 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.

حظك اليوم برج العقرب 11-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم برج العقرب 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج القوس 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تعبر جيدا عن مشاعرك لمن تحب، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 11-12-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 11-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.

حظك اليوم برج الجدي 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك، ويجب أن تتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الدلو 11-12-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الدلو 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء وتمنحك قدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج الحوت 11-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يجددان مشاعرك، ويحركك تماسك مثالي مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الحوت 11-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.