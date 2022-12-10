حظك اليوم برج الحوت السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجد بعض العيوب في مواليد برج الحوت منها التهور، والسلبية في المواقف المختلفة، والكسل فهو لا يحب الحركة أو بذل مجهود، ويميل إلى الراحة، وعلى المستوى العملي يجد مولود هذا البرج صعوبة في الاتفاق مع مديريه بسب كسله الذي يتغلب عليه في كثير من الأوقات.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب وهو ما يمدك بكل الإصرار وتمتلئ بالحماس والإصرار من أجل مواصلة طريقتك لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم لك كثيرا اليوم، ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وتخطط جيدا من أجل أن تتغلب على العراقيل من طريقك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.