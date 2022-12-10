حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم وتوقعات الطالع بكافة المواليد، لافتة إلى أن حظوظ الأبراج تختلف بشكل يومي، حسب يوم المولد وحركة الكواكب كالقمر والشمس وغيرهما .

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 10-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. لا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

حظك اليوم برج الحمل 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

حظك اليوم برج الثور 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للاهتمام بجذورك العائلية، وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

حظك اليوم برج الثور 10-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح

حظك اليوم برج الجوزاء 10-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

حظك اليوم برج السرطان 10-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

حظك اليوم برج السرطان 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تبدو مبادرا وساحرا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

حظك اليوم برج الأسد 10-12-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعتني بصحتك وراحتك وتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم المشاعر السلبية، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 10-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم القمر في منزل المشروعات يمنحك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

حظك اليوم برج العذراء 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يساعدانك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء، وتجد راحتك معهم.

حظك اليوم برج الميزان 10-12-2022 على الصعيد المهني

مولود برج الميزان تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

حظك اليوم برج الميزان 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2022 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

حظك اليوم برج الجدي 10-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

حظك اليوم برج الدلو 10-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم برج الدلو 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

حظك اليوم برج الحوت 10-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

حظك اليوم برج الحوت 10-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وتخطط جيدا لتزول العراقيل من طريقك.