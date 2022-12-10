بعد ترؤس البابا تواضروس صلاة «العذراء والملاك رافائيل».. ما هو تدشين الكنائس؟

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة تدشين كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وهو أحد الطقوس المهمة والمميزة في عمر الكنيسة، حيث يتم اعتبارها شهادة ميلاد جديدة للكنيسة الوليدة، فما هو طقس التدشين في الكنيسة الأرثوذكسية؟ وما هي ترتيب الطقوس؟

ما هو تدشين الكنيسة؟

كلمة تدشين تعني تكريس أو تخصيص الكنيسة، وفي العرف الكنسي فإن تدشين الكنيسة تعني تخصيص كل ما فيها لخدمة الله، ولهذا يتم دهن المذابح والأيقونات وحامل الأيقونات، والأواني المستخدمة في القداسات، باستخدام زيت الميرون المقدس.

وزيت الميرون هو زيت عطري يتم تصنيعه من مجموعة من الزيوت العطرية التي تخلط بالأطياب، بالإضافة إلى زيت الزيتون، ويتم استخدامه في الطقوس الكنسية.

طقوس التدشين في الكنائس

بعد تحديد موعد تدشين الكنيسة، وهو طقس يتم مرة واحدة فقط في الكنيسة بيد البطريرك، تبدأ الطقوس بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير التي تتحدث عن بيت الله، ثم «الـ7 أوائي» صلاة باللغة القبطية، وبعدها يصلى من أجل المرضى والمتعبين والمسافرين والأموات، ثم تبدأ صلاة التدشين.

خلال الصلاة يردد شعب الكنيسة في البداية «كيرليسون.. كيرليسون.. يا رب ارحم .. يا رب ارحم» ثم في نهاية الصلاة يردد الشعب «يستجيب الرب»، ثم يتم يعد انتهاء الصلاة صب زيت الميزن وتسمية المذبح، ثم مسح الزيت عليه وتعتبر بمثابة شهادة ميلاد للكنيسة، ويردد الشعب «هللويا.. هللويا».

يتم بعدها رش الميرون ومسحه على الأواني التي تستخدم في القداسات ثم يتم تدشين الأيقونة الشرقية، ثم باقي الأيقونات والصور، ثم يتم تدشين المعمودية والتي تدشن باسم يوحنا المعمدان.