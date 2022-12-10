انتهاء قداس تدشين السيدة العذراء والملاك رافائيل برئاسة البابا تواضروس

انتهي منذ قليل القداس الألهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بشارع الجواهر بالإسكندرية والذي ترأسه البابا تواضرس الثاني ومجموعة من الآباء الأساقفة وهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة والأنبا هيرمينا أسقف شرق الاسكندرية والأنبا أيلاريون أسقف غرب الاسكندرية والقمص أبرام أميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالاسكندرية والأباء الكاهنة بالكنيسة، والذين قاموا بتدشين ومسح جميع المذابح والأيقونات بالكنيسة بزيت الميرون المقدس.

وقال البابا تواضروس عقب انتهاء القداس، إن يوم تدشين الكنيسة مميز في تاريخها، لأنه يتم اعتباره شهادة ميلاد كنسية، موضحًا أن كنيسة العذراء والملاك رافائيل تم تدشينها في يوم مبارك في الأول من شهر كيهك، واقتراب الشهر المريمي، وهو الشهر الذي تخصصه الكنيسة للسيدة العذراء، التي هي فجر جنسنا البشري.

وأضاف أن المسيحية تستقبل شهر كيهك من خلال الاستعداد بقراءة الأنجيل، على 4 أقسام، بداية من بشارة زكريا الكاهن، ثم ميلاد السيدة العذراء ودخولها للهيكل، ثم لقاء السيدة مريم مع اليصابات وذلك في العد الجديد، للتحقق الجزء الرابع من خلال البشارة وميلاد يوحنا المعمدان ثم السيد المسيحي.

ويتم الاحتفال بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، وخلال الشهر نقوم بالتذكير بقصة البشرية يداية من سقوط أدم من السماء، استعدادً لميلاد السيد المسيح.