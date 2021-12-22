رئيس «الإنجيلية» يشهد احتفالية تدشين مبنى كنيسة نجع حمادي

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الثلاثاء، في احتفاليَّة تدشين مبنى كنيسة نجع حمادي الإنجيلية، بمحافظة قنا، والتي تم تأسيسها عام 1935، بحضور القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس باسم بشري، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس شنودة جرجس، رئيس مجمع الأقاليم العليا، والقس مجدي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والشيخ ماجد طوبيا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، وعضو مجلس النواب سابقًا، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

احتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادي

وقدّم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، إذ قال في بداية كلمته: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بمشاعر ومشاركة أهلنا المسلمين في احتفال اليوم، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، وإلى راعي الكنيسة القس مجدي فؤاد».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «حينما نتدرب على طاعة الله ونثق في كلمته، نستطيع التغلب على التحديات الصعبة إلى الأصعب، وتكون هناك خبرة حقيقية في الحضور الإلهي، نصلي إلى الله أن يعطينا حياة الطاعة المميزة لخدمة الجميع».

المشاركون في الاحتفالية

كما شارك بالحضور، القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقمص لوقا، وكيل مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والقمص طوبيا، راعي كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، والأب حنا، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بنجع حمادي، وراهبات المحبة بنجع حمادي، السير نهاد، والسير جريس، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، وشيخ كنيسة الكوم الأخضر بمغاغة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر".