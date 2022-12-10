كواليس ترميم أكبر نجفة بمسجد محمد علي: ارتفاعها يصل لـ3 أمتار (فيديو)

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، كواليس الانتهاء من ترميم أكبر نجفة بمسجد محمد علي، قائلا: «ليست نجفة عادية، إذ يُروى أنها أهديت من الملك لويس فيليب ملك فرنسا لمحمد علي، ويبلغ قطرها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار، وتتكون من مجموعة من الحلقات من الخارج للداخل، وتشتمل على شبكة كبيرة من الأسلاك الكهربائية المعقدة التي تضيء كل جنباتها».

تنظيف وإعادة استجماع القطع الصغيرة والمفقودة في النجفة

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التعامل مع النجفة تمّ بحرص شديد بعد تنزيلها، وجرى تنظيفها وإعادة استجماع القطع الصغيرة والمفقودة فيها على يد فريق ترميم مصري متخصص وعلى أعلى كفاءة من الإدارة المركزية للترميم بالمجلس الأعلى للآثار.

الترميم أصعب بكثير من الإنشاء

وتابع: «الترميم أصعب بكثير من الإنشاء، لأن الإنشاء يعني حرية التصرف وسرعة التعامل بيسر، لكن الترميم يعني أننا نتعامل مع شيء موجود، ونجفة مسجد محمد علي قطعة أثرية، كنا نعمل على إعادتها لبهائها، إذ أضافت لجمال المسجد كثيرًا، وتتدلى من منتصف القبة المركزية وتستكمل حلقات إضاءة المسجد.

قلعة صلاح الدين تضم مجموعة منشآت الرائعة

وأكّد أنَّ قلعة صلاح الدين تشتمل على مجموعة من المنشآت الرائعة، ويعتبر جامع محمد علي هو درة تاج هذه المنشآت، إذ استغرق بنائه فترة طويلة منذ عام 1830 حتى 1848م، وعندما توفي محمد علي في قصر رأس التين لم تكن الزخارف انتهت، ونتيجة لعوامل الزمن والتعريف والتعرض للشمس، فقد عانى الجسم الخارجي والأجزاء الداخلية من الاتساخات.