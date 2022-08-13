وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان مهرجان قلعة صلاح الدين 2022.. غدا

تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، في الثامنة مساء غد الأحد 14 أغسطس، بمسرح المحكى، إذ قامت الأوبرا بتزويده بـ 4 آلاف مقعد، استعدادا لاستقبال الجمهور.

الأوبرا تستعد لاستقبال جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان عددا من الشخصيات التي أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا، وهم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبدالفتاح.

10 مكرمين في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

ومن بين المكرمين أيضا، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبدالوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، واسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأوبرا الذي وافته المنية أثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان بساعات.