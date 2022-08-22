الأربعاء.. دينا الوديدي وتانيا قسيس في مهرجان قلعة صلاح الدين

تتوالى فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

حيث يقام يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس حفلين متتاليين يبدأ الأول في الثامنة مساء وتقدم خلاله المغنية اللبنانية تانيا قسيس مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية وأعمالاً متنوعة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها شو القصة، حب الحياة وشو مخبي الليل وغيرها.

دينا الوديدي في مهرجان القلعة

وفى العاشرة مساء تتغنى دينا الوديدى وفرقتها بعدد من الأعمال التراثية الشعبية الممزوجة بالموسيقى الحديثة إضافة إلى مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعد البيبان، الحرام، سكون، عارفك، دواير، بلد العجايب، الله باقي، الليل، أشوف، كتر الوجع، السيرة الهلالية، تدور وترجع، العرس، يا بدر، الكون، ياللي بعدي، شد الحزام، تماثيل وغيرها.

وكان مهرجان القلعة للموسيقي والغناء قد انطلق يوم الأربعاء الماضي بعدما كان قد تم تأجيله ثلاثة أيام حدادًا على أرواح ضحايا كنيسة إمبابة وافتُتح المهرجان الفنان هشام عباس من خلال حفل غنائي كامل العدد.

نجوم شاركوا في مهرجان القلعة

كما شارك عدد كبير من الفنانين في تقديم الحفلات ضمن فعاليات مهرجان القلعة كان من بينهم مدحت صالح وعلى الحجار وفرقة وسط البلد ومصطفى حجاج.