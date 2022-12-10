مدبولي يؤكد أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بمساكن الملاحة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، والذي لا يقتصر على تطوير العمران القائم انشائياً، بل وتنفيذ محال تجارية حضارية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

وأكّد رئيس الوزراء أهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.

مدبولي يستمع لشرح حول تطوير بمنطقة مساكن ناصر بالملاحة

واستمع مدبولى إلى شرح حول أعمال التطوير بمنطقة مساكن ناصر بالملاحة، حيث أوضحت المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حي السويس، أن المنطقة تقع بنطاق حي السويس، وتضم 17 عمارة سكنية على مسطح 30 ألف متر مربع، إذ شملت أعمال التطوير تنفيذ دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحي، وتغيير وسائل تغذية المياه، وتطوير وتجميل وزراعة مسطحات خضراء.

مدبولي يوجه بالمتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن

وشدد مدبولي على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات القائمة، إذ أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنَّه تمّ التأكد من ذلك من قبل جميع الجهات المعنية والمختصة، موجهًا بأهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن.

والتقى رئيس الوزراء رجلا مسنا، خلال جولته لتفقد اعمال التطوير، إذ توجه بالشكر مثنياً على أعمال التطوير، التي تمت في المساكن بالمنطقة، وطلب تطوير السلالم الخاصة بالعمارة التي يقطنها، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمسألة سلالم كل العمارات بالمنطقة لمراعاة كبار السن، وطلب المُسن التقاط صورة مع رئيس الوزراء الذي رحب بذلك.