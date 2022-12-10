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مدبولي في حوار ودي مع أهالي منطقة «الغريب» بالسويس: «إيه رأيكم في التطوير؟»

الأهالي لرئيس الوزراء: شكرا لـ السيسي على هذا الجهد

كتب:

محمد مجدي
12:22 م | السبت 10 ديسمبر 2022
مدبولي في حوار ودي مع أهالي منطقة «الغريب» بالسويس: «إيه رأيكم في التطوير؟»

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارات ودية مع عدد من المواطنين خلال تفقده أعمال تطوير مساكن منطقة الغريب في محافظة السويس.

واستهل رئيس الوزراء، حديثه مع المواطنين سائلا إياهم حول أعمال التطوير، وردوا عليه بأن محافظة السويس تشهد نقلة كبيرة في حجم المشروعات المنفذة في نطاق محافظة السويس، وقال أحد المواطنين له: «يا مرحب بيك في السويس، وشكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي ولحضرتك على حجم التحديث والتطوير اللي بتشهده المحافظة».

وسأل رئيس الوزراء أحد سكان المنطقة حول رأيه في التطوير والتحديث لها، ليرد إن الخدمات التي يحصلون عليها تحسنت بشكل كبير.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.