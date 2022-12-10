تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في المحافظات المختلفة، نشاطاً في حركة السفن وصولاً ومغادرة، وتداول البضائع والشاحنات بلغ حجمها 19 ألف طن.

تداول 19 ألف طن و14 سفينة متراكية بالموانئ

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ اليوم السبت، 14 سفينة، وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و783 شاحنة و46 سيارة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حيث حركة تداول الواردات سجلت اليوم 12000 طن بضائع، و483 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة تداول الصادرات 7000 طن بضائع، و300 شاحنة و11 سيارة.

استقبال سفينتين في ميناء سفاجا

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما شهد الميناء مغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس وإمل.

فيما شهد ميناء نويبع اليوم، تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة، و250 شاحنة، بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة، كما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن سينا وبريدج وأيلة.

كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة CHEM ALYA وعلى متنها 7800 طن زيت خام قادمة من رأس سدر، بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1470 راكبا.